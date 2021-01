Scherma, tricolori a Napoli dopo l'annullamento del 2020 L'attesa kermesse andrà in scena al PalaVesuvio dal 4 al 7 giugno

Sarà Napoli ad ospitare l’edizione 2021 dei campionati italiani di scherma. Dopo la cancellazione dell’edizione 2020 finalmente la grande scherma torna all’ombra del Vesuvio. La kermesse andrà in scena al PalaVesuvio dal 4 al 7 giugno. L’organizzazione sarà curata dall’Associazione Milleculture diretta da Patrizio Oliva, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Mosca nel 1980 nel pugilato, e dall’argento di Londra 2012 nella sciabola Diego Occhiuzzi che ricopre la carica di presidente. I due sportivi continuano a lavorare per riportare i grandi eventi sportivi a Napoli e con i tricolori di scherma hanno ottenuto un grande risultato. Le gare saranno a poco più di 40 giorni dalle Olimpiadi di Tokyo dunque si tratterà di un test importante in vista dell’appuntamento più ambito.

“L’evento – spiega Diego Occhiuzzi – era originariamente previsto nel 2020, ma è slittato al 2021 a causa dell’emergenza Covid-19. Il Comitato organizzatore ha ripreso a lavorare con impegno e passione a un progetto sul quale siamo impegnati già da tempo, con l’obiettivo di coinvolgere le forze migliori del territorio. I Campionati saranno una grande occasione per ripartire, per Napoli e per la Campania: puntiamo a portare in pedana i migliori interpreti della disciplina e a realizzare una manifestazione di respiro nazionale. Dopo tanti mesi di difficoltà, ci stiamo impegnando per dar vita a un evento indimenticabile e contribuire a rilanciare la città e il territorio”.

Le pedane del PalaVesuvio ospiteranno i grandi della scherma italiana tra cui il padrone di casa Luca Curatoli nella sciabola,specialità nella quale sarà in gara anche la salernitana Rossella Gregorio tra le donne, mentre la sannita Francesca Boscarelli e il figlio d’arte Valerio Cuomo tireranno nella spada.