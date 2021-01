Pallanuoto, Settebello: ecco i convocati del CT Campagna Per la trasferta in Ungheria esclusi alcuni big tra cui anche il napoletano Alessandro Velotto

Sarà Ungheria-Italia il primo match del 2021. Un grande classico della pallanuoto europea con il Settebello felice di tornare in acqua un anno dopo l’ultima volta. Il CT Sandro Campagna ha comunicato quali saranno i giocatori che venerdì 8 alle 18:30 scenderanno in acqua a Debrecen per il quarto di finale di World League.

La competizione si sarebbe dovuta chiudere lo scorso 17 marzo a Firenze ma fu rinviata per l’emergenza sanitaria da Covid 19. La fase europea del torneo mondiale qualificherà le migliori tre squadre alle final eight in programma a Tblisi, in Georgia, dal 26 giugno al 2 luglio. Le scelte di Campagna hanno regalato diverse sorprese. Out Aicardi, Figlioli, il napoletano Alessandro Velotto e Bodegas, dentro diversi giovani che stanno meglio fisicamente e hanno bisogno di fare esperienza internazionale.

"Andiamo nella terra dei grandi campioni –ha spiegato il CT-, dove la pallanuoto è un dogma. L’Ungheria è la squadra che ha vinto 9 titoli olimpici per cui è una nazione che vive e respira di pallanuoto. Sarà la sfida tra i campioni d'Europa e campioni del mondo. È passato un anno e mezzo dalla nostra vittoria iridata e dobbiamo dimenticarcela e guardare avanti”.

Di seguito i convocati:

Jacopo Alesiani, Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Christian Napolitano (CC Ortigia), Francesco Di Fulvio, Oscar Gonzalo Echenique, Niccolò Figari, Stefano Luongo, Nicholas Presciutti (Pro Recco), Lorenzo Bruni, Andrea Fondelli (RN Savona), Giammarco Nicosia (Telimar Palermo).

Lo staff sarà composto, oltre che da Campagna, dall'assistente tecnico Amedeo Pomilio, dal medico federale Lorenzo Marugo, dal fisioterapista Angelo Carbone, dal preparatore dei portieri Goran Volarevic, dal videoanalista Francesco Scannicchio.

Ecco il programma delle sfide che andranno in scena a Debrecen in Ungheria.

Venerdì 8 gennaio / quarti di finale

(A) Serbia-Spagna alle 15

(B) Croazia-Montenegro alle 16:45

(C) Italia-Ungheria alle 18:30

(D) Francia-Grecia alle 20:15



Sabato 9 gennaio / semifinali

per il quinto posto

(E) perdente B - perdente C alle 15:00

(F) Serbia-perdente D alle 16:45

per il primo posto

(G) vincente B-vincente C alle 18:30

(H) Spagna-vincente D



Domenica 10 gennaio / finali

7° posto / perdente E-perdente F alle 15.00

5° posto / vincente E-vincente F alle 16:45

3° posto / perdente G-perdente H alle 18:30

1° posto / vincente G-vincente H alle 20:15