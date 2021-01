Napoli - Spezia, Gattuso pensa a Lozano centravanti Il messicano potrebbe risolvere due problemi in un solo colpo per il tecnico degli azzurri

Quattro giornate alla fine del girone di andata, cinque per il Napoli, in attesa di conoscere la data in cui recupererà il match all'Allianz Stadium con la Juventus. Alle 18, al “Maradona”, contro lo Spezia, via alla volata verso il “giro di boa”. Gli azzurri, reduci dal successo in trasferta a Cagliari, vogliono chiudere con un percorso netto. Non fermarsi più. Gattuso è pronto a disporre le pedine sullo scacchiere e studia mosse per fare di necessità virtù. Lozano centravanti può essere una di queste. Il messicano, finora protagonista di una grande stagione, è tra i più ispirati, puntuale all'appuntamento col gol. Una potenziale chiave per risolvere due problemi in un solo colpo: quello dalla scarsa cattiveria sottoporta, di cui “Ringhio” si è lamentato pubblicamente, e dell'assenza di Osimhen. E a proposito di chi a bersaglio ci sa andare, e senza problemi. Scatta il conto alla rovescia per riabbracciare Mertens, tornato ieri a Castel Volturno. “Ciro” ha cenato con i suoi compagni di squadra a margine di una sessione di allenamento personalizzata, per proseguire il percorso finalizzato al recupero dall'infortunio alla caviglia sinistra, rimediato contro l'Inter, ed al ritorno in campo per la finale di Supercoppa Italiana, in programma il prossimo 20 gennaio, al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia, contro la Juventus.