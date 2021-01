Il Napoli scivola in casa, impresa dello Spezia: 1-2 Tutto nella ripresa. Petagna illude gli azzurri, ribaltati da Nzola, su calcio di rigore, e Pobega

Sconfitto a sorpresa del Napoli. Allo stadio “Maradona” vince il neo-promosso Spezia. La gara, valida per la sedicesima giornata di Serie A, termina con il risultato di 1-2. Azzurri in vantaggio, al 58', con n gol di Petagna, poi la reazione ligure e la clamorosa impresa: al 68', pareggio di Nzola, su calcio di rigore, concesso per fallo di Fabián Ruiz su Pobega, che firma la rete decisiva, all'81'. Quattro minuti prima gli ospiti erano rimasti in dieci per l'espulsione di Ismajli per somma di ammonizioni.

Il tabellino.

Napoli - Spezia 1-2

Marcatori: st 13' Petagna, 23' Nzola (rig.), 36' Pobega.

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian Ruiz (37' st Llorente), Bakayoko (31' st Elmas), Politano (7' st Petagna), Zielinski, Insigne, Lozano. A disp.: Meret, Contini, Hysaj, Ghoulam, Rrhamani, Cioffi, Lobotka. All.: Gattuso.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Ismajli, Marchizza (45' st Ramos); Maggiore (45' st Saponara), Agoumé, Deiola (1' st Pobega); Agudelo (1' st Gyasi), Nzola, Farias (34' st Erlic). A disp.: Krapikas, Rafael, Gyasi, Ferrer, Piccoli. All.: Italiano.

Arbitro: Mariani della sezione di Aprilia.

Note: Espulso al 32' st Ismajli per somma di ammonizioni. Ammoniti: Di Lorenzo, Manolas, Pobega, Maggiore e Terzi. Recupero: pt 2', st 5'.