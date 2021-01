Basket, Napoli batte Chieti ed è prima in solitaria Forlì ha due gare in meno e domenica sarà big match con la Unieuro

Il Napoli Basket rischia nel finale, ma conferma di fatto il margine conquistato nel primo quarto. Dal +6 al 10' equilibrio lungo 30 minuti, ma che regalano due punti preziosi alla Gevi, vincente sulla Lux Chieti con il finale di 90-85. Napoli vola in testa alla classifica: primato in solitaria con 8 vittorie su 9 gare e con Forlì seconda, ma da 7 vittorie in 7 partite. Domenica sarà Forlì-Napoli. Napoli si regala un successo importante con Antonio Iannuzzi leader da 18 punti. A Chieti non bastano i 28 punti di Davide Meluzzi.

Serie A2 - Girone Rosso

Dodicesima Giornata

GeVi Napoli - Lux Chieti 90-85

Parziali: 25-19, 22-23, 20-20, 23-23

Napoli: Iannuzzi 18 (7/10, 0/0), Marini 14 (3/10, 1/2), Lombardi 11 (4/7, 0/3), Mayo 11 (1/2, 2/7), Parks 8 (3/5, 0/4), Sandri 8 (1/2, 2/3), Uglietti 7 (2/2, 1/2), Zerini 7 (2/3, 0/1), Monaldi 3 (0/0, 1/4), Klacar 3 (0/0, 1/1), Tolino, Coralic.

Chieti: Meluzzi 28 (6/9, 4/6), Santiangeli 16 (1/4, 4/7), Ihedioha 11 (2/5, 1/1), Williams 9 (3/4, 1/4), Sorokas 8 (3/10, 0/2), Sodero 7 (1/4, 1/4), Bozzetto 6 (2/5, 0/0), Arnold, Migliorelli, Favali.