Napoli, Gattuso punta su Petagna: a Udine vietato fallire Senza Mertens e Osimhen, con Llorente tornato in campo con lo Spezia e Milik separato in casa

Gennaro Gattuso compie 43 anni: auguri social del Napoli e del presidente, Aurelio De Laurentiis, per il tecnico con la speranza di una ripresa immediata. Tre sconfitte, un pareggio, una sola vittoria: ecco nel dettaglio la crisi di risultati nelle ultime cinque gare di campionato che relegano gli azzurri al sesto posto condiviso con l'Atalanta, seppur con una gara in meno proprio come gli orobici, la Juventus e la prossima avversaria del Napoli, l'Udinese.

Domani, alle 15, il calcio d'inizio alla Dacia Arena: vietato fallire l'appuntamento in trasferta per i partenopei. Crisi di risultati, ma non tecnica, piuttosto di mentalità: il Napoli piomba in blackout difficili da spiegare e la sintesi è tutta nella ripresa della gara persa con lo Spezia. Ancora out Dries Mertens: il belga prova ad accelerare nel recupero, ma non è disponibile per la trasferta di Udine e mette nel mirino la gara di Coppa Italia con l'Empoli. Con la positività al covid e i fastidi alla spalla destra Victor Osimhen non può rientrare nei piani tecnici.

Gattuso si affida ad Andrea Petagna, a segno contro lo Spezia: un gol che però non ha regalato quanto sperato. Con i liguri nel finale si è rivisto Fernardo Llorente, in uscita al pari di Arek Milik, separato in casa e sempre più a rischio parametro zero. Non c'è ancora il punto d'incontro tra le richieste del polacco, del Napoli e dei diversi club interessati all'attaccante.