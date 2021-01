Australian Open, Giustino batte Istomin in due set Il tennista napoletano avanza al secondo turno del torneo di qualificazione

Con grande personalità Lorenzo Giustino ha fatto il suo esordio nelle qualificazioni agli Australian Open in corso di svolgimento a Doha. Il tennista napoletano ha giocato e vinto il primo turno contro l’uzbeko Istomin, 34 enne atleta dal passato importante. Ma oggi in campo c’è stato spazio solo per le qualità del campano che ha subito messo in chiaro le cose con un doppio 6-1.

Giustino è stato sempre in controllo sui campi veloci del Khalifa International Tennis di Doha dove ha dimostrato di essere in buone condizioni. Il suo percorso verso la qualificazione comunque è ancora lungo e nel secondo dei tre turni previsti, dovrà affrontare il croato Borna Gojo, che ha battuto in due set (6-3, 6-2) l’austriaco Sebastian Ofner.

Gojo ha 22 anni ed è attualmente numero 223 della classifica ATP, ma il ranking in questo periodo della stagione conta poco visto che quasi tutti arrivano da due mesi in cui si è giocato pochissimo. Giustino nella giornata di domani, l’orario è ancora da stabilire, entrerà comunque in campo da favorito per esperienza, motivazioni e valori tecnici.