Bakayoko al 90', il Napoli vince a Udine (1-2) Vantaggio su rigore con Insigne, Rrahmani sbaglia, il francese realizza il gol vittoria

Il colpo di testa di Bakayoko al 90' vale i tre punti alla Dacia Arena: il Napoli scaccia via la crisi di risultati con il gol del centrocampista francese per il 2-1 finale contro l'Udinese. Gli azzurri partono decisi e al 13' Bonifazi stende Lozano in area: l'arbitro Pasqua viene richiamato al VAR e assegna il calcio di rigore. Insigne non sbaglia e al 15' il Napoli è avanti 1-0. Blackout improvvisi, errori che condizionano il primo tempo: il retropassaggio di Rrahmani risulta corto e consente a Lasagna di superare Meret per il pari Udinese al 28'. Termina con il parziale di 1-1 la prima frazione. Fuori Rrahmani all'intervallo e il Napoli prova ad accelerare nella ripresa consentendo le ripartenze ai friuliani, che non sfruttano a dovere gli spazi. Nel finale, lo sforzo partenopeo viene premiato dallo stacco di Bakayoko, utile per il nuovo vantaggio, definitivo: 1-2 e guizzo azzurro per i posti Champions.

Serie A - Diciassettesima Giornata

Udinese-Napoli 1-2

Marcatori: 15' L. Insigne rig. (N), 28' Lasagna (U), 90' Bakayoko (N)

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Arslan (27' st Walace), Mandragora, Stryger Larsen (27' st Zeegelaar); Pereyra; Lasagna (36' st Nestorovski). All. Gotti. A disp. Scuffet, Gasparini, Ouwejan, Makengo, ter Avest, Palumbo, Rigo, De Maio.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas (16' st Maksimovic), Rrahmani (1' st Mario Rui), Hysaj; F. Ruiz (23' st Elmas), Bakayoko; Lozano, Zielinski (47' st Demme), L. Insigne; Petagna (23' st Llorente). All. Gattuso. A disp. Contini, Ospina, Politano, Koulibaly, Ghoulam, Cioffi, Lobotka.

Arbitro: Pasqua.

Ammoniti: Arslan, Samir, Zeegelaar (U): Di Lorenzo (N).

Recupero: 2' pt, 4' st.