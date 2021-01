Napoli, rebus difensivo tra Coppa Italia e campionato Mercoledì c'è l'Empoli. Infortuni, dubbi e Di Lorenzo squalificato per il match con la Fiorentina

Il colpo di testa di Tiémoué Bakayoko per i tre punti con l'Udinese e per iniziare in modo diverso una nuova settimana da ritmi serrati: il Napoli è rientrato a Castel Volturno con la carica emotiva garantita dallo stacco del francese: 31 punti con una gara in meno e dietro l'angolo c'è la sfida di Coppa Italia, l'ottavo di finale con l'Empoli, ma è subito rebus difensivo per Rino Gattuso.

Kalidou Koulibaly ha seguito dalla panchina la gara della Dacia Arena. Al 15', Kostas Manolas ha alzato bandiera bianca per un risentimento muscolare alla coscia destra e nel primo tempo Amir Rrahmani ha commesso un grave errore nel retropassaggio utile per il pari friulano con la firma di Kevin Lasagna. Il centrale difensivo è stato sostituito all'intervallo dal tecnico: "Non ha fatto una grandissima prestazione. - ha spiegato Gattuso nel post-gara - Era in difficoltà ed era giusto. Avevo il dovere di non farlo rischiare più. Ho scelto di sostituirlo".

La Coppa Italia può garantire minuti utili proprio al kosovaro, che a Udine ha esordito in gara ufficiale con gli azzurri. Nella sfida di campionato con la Fiorentina, Gattuso dovrà fare a meno di Giovanni Di Lorenzo. Il giallo rimediato nel match in cui ha giocato anche da centrale costa la squalifica di un turno.