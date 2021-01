Volley, quarta sconfitta consecutiva per la Gis Ottaviano Partenopei battuti in quattro set al PalaVeliero

E’ arrivata la quarta sconfitta consecutiva per la Falù Gis Ottaviano che al PalaVeliero è stata superata in quattro set dall’Abba Pineto Volley. Gli uomini di coach Mosca hanno giocato un buon primo set venendo beffati sul 26 pari. Dopo un set poi fallito da Hanzic, è il muro di Trillini a chiudere i giochi 28 a 26. Nel secondo non c’è storia, Pineto gioca meglio e con percentuali difensive molto più alte rispetto ai campani vince facilmente per 25 a 13 portandosi sul 2 a 0.

La Falù Gis Ottaviano però non ha mollato ed è rientrata in campo con piglio giusto. Il set è equilibrato ma Ottaviano ha il primo set poi sul 24 a 23 ancora una volta sprecato. Ai vantaggi le emozioni sono tante con gli ospiti che sprecano un match point prima che i padroni di casa fissano il punteggio sul 32 a 30.

Nel quarto set la Gis ci crede ma a metà parziale Pineto fa il break e con relativa facilità arriva a chiudere 25 a 21 portando a casa l’intera posta in palio. Nel prossimo turno i partenopei, che attualmente sono scivolati al decimo posto in classifica a quota 13 punti, scavalcati anche dall’Aversa Normanna vittoriosa contro la SMI Roma, faranno visita all’Aurispa Libellula Lecce in uno scontro diretto fondamentale per allontanarsi dalla zona calda della classifica.