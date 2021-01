Napoli, Gattuso perde Manolas. Osimhen ancora positivo Coppa Italia, campionato e Supercoppa: settimana super in casa azzurra

È la vigilia di una nuova gara ufficiale. Il calendario resta pieno di impegni e domani, con calcio d'inizio alle 17.45, il Napoli ospiterà l'Empoli per l'ottavo di finale di Coppa Italia. Kalidou Koulibaly tornerà in campo dopo aver saltato tre sfide di campionato e aver seguito solo da panchina il match di Udine. Nell'allenamento di ieri, alla ripresa a Castel Volturno, si è rivisto Dries Mertens con il gruppo azzurro, ma l'obiettivo del belga è il recupero per la gara con la Fiorentina, in programma domenica, alle 12.30, e per la Supercoppa con la Juventus, fissata per mercoledì 20 al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia.

Tutto confermato, con la Lega Serie A che ha respinto la richiesta, formulata nei giorni scorsi, da Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli puntava al rinvio della finale del trofeo tricolore. La decurtazione degli introiti per l'evento, a causa del covid, alla base della richiesta di ADL, ma la Lega A non ha voluto inserire un ulteriore dilemma nel calendario, già condizionato da un rinvio, proprio per il match Juve-Napoli di campionato, da riprogrammare dopo la sentenza del Coni.

Per Rino Gattuso, c'è il grattacapo dal nome Kostas Manolas: distrazione di primo grado del muscolo otturatore esterno destro per il difensore greco. Il rientro di Koulibaly permette agli azzurri di limitare i danni per il reparto arretrato. Inoltre, Victor Osimhen è ancora positivo al covid-19. Annuncio del club con il nigeriano che ripeterà il test in settimana.