Australian Open, Giustino eliminato da Gojo Il tennista napoletano si ferma al secondo turno di qualificazione al primo Slam dell'anno

Si è fermata al secondo turno l’avventura di Lorenzo Giustino nel tabellone di qualificazione agli Australian Open. A Doha, sede scelta per giocare queste anonime qualificazioni lontani dalla Nazione del torneo, il napoletano è stato sconfitto in due set dal croato Borna Gojo. Giustino ha iniziato male perdendo il primo set 6 a 3, per poi giocare meglio nel secondo deciso al tie-break (7-6).

Gojo si è imposto per 9 a 7 e ha estromesso dal torneo l’azzurro. Decisive in negativo le percentuali al servizio con il 59% di prime messe in campo e solo il 50% di punti vinti sulla seconda. Un passaggio a vuoto per Giustino in questo inizio 2021 che comunque non cambia i suoi obiettivi. Il napoletano ha bisogno di giocare tante partite per entrare in condizione e giocare il suo miglior tennis. La situazione non garantisce la continuità con molti tornei che sono ancora in dubbio.