GeVi Napoli, sospiro di sollievo per coach Sacripanti Buone notizie dall'infermeria in vista della sfida casalinga di domenica contro la NPC Rieti

La GeVi Napoli può smettere di tenere le dita incrociate. Josh Mayo non rischia un nuovo stop prolungato in seguito all'infortunio che gli è occorso domenica scorsa a Forlì, dove la caviglia sinistra è stata oggetto di una nuova distorsione, andata a sommarsi a quella rimediata a Scafati. Gli esami strumentali hanno escluso l'interessamento dei legamenti evidenziando unicamente un edema. Domenica prossima, il play sarà regolarmente a disposizione di coach Sacripanti per la sfida al PalaBarbuto contro la NPC Rieti. Palla a due alle 18.