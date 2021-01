America's Cup: inizia la vera sfida di Luna Rossa Ad Auckland parte la corsa alla vecchia brocca, sulla barca italiana ci sono due napoletani

Finalmente si fa sul serio. Il tempo delle ipotesi è finito. Adesso arriveranno i primi verdetti importanti dalla baia di Auckland. Nelle prime ore di venerdì 15, tornano in acqua i tre team che ambiscono a sfidare New Zeland nella vera America’s Cup. La Prada Cup darà l’occasione ad una sola barca di giocarsi la vecchia brocca contro i detentori.

I tre team dovranno affrontare due round robin, il primo in questo week end e il secondo nel prossimo. Sfide che eleggeranno la prima barca finalista della Prada Cup, mentre le altre due si sfideranno in un testa a testa dove il primo che vincerà quattro regate accederà alla finale.

Luna Rossa prima farà da spettatrice alla regata tra Team Ineos e American Magic per poi sfidare proprio gli inglesi. Sabato la barca dello skipper Max Sirena se la vedrà contro gli americani, mentre domenica nell’ultima giornata del primo round robin è prevista una doppia regata. Gli orari sono come sempre complicati perché tra l’Italia e la Nuova Zelanda ci sono dodici ore di differenza e le regate inizieranno quando in Europa saranno le 3:00 del mattino. Il team di Luna Rossa è uno dei più esperti di questa edizione dell’America’s Cup e comprende anche due napoletani come Pierluigi de Felice e l’ex canottiere Emanuele Liuzzi.