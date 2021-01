Napoli, Fabián Ruiz positivo al Covid-19 Il centrocampista non sarà a disposizione per i prossimi appuntamenti, tra cui la Supercoppa

Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del "gruppo squadra" della SSC Napoli, fatta eccezione per Fabián Ruiz. Il centrocampista spagnolo è risultato positivo e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. A comunicarlo è il club azzurro attraverso il suo account Twitter ufficiale. Una pessima notizia per Gattuso, alla vigilia della gara con la Fiorentina, in programma domani, alle 12,30, al "Maradona", valida per la diciottesima giornata di Serie A, ma, soprattutto, in vista della Supercoppa Italiana, che gli azzurri contenderanno alla Juventus il prossimo mercoledì sera, alle 21, al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia. Ovviamente, è certa l'assenza del centrocampista.