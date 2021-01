Solo Fabian Ruiz positivo, alle 12.30 sarà Napoli-Fiorentina Caso riscontrato nella serata di ieri, ma il match non subirà un posticipo o il rinvio

"Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati a mezzanotte ai componenti del gruppo squadra". Con questo post sul canale ufficiale Twitter, il Napoli ha confermato l'unica positività nel gruppo-squadra, riscontrata a Fabian Ruiz nella serata di ieri. Alle 12.30, allo stadio "Diego Armando Maradona", sarà Napoli-Fiorentina. Tutto confermato, nessun posticipo o rinvio della sfida.

Ospina tra i pali, Hysaj, Manolas, Koulibaly e Mario Rui in difesa, Demme e Bakayoko in mediana, Lozano, Zielinski e Insigne alle spalle di Petagna, punta centrale: questo l'undici iniziale per gli azzurri contro i viola. "La SSC Napoli ringrazia il Professor Giuseppe Portella e il Professor Gianluca De Fazio per il lavoro svolto durante la scorsa notte che ha consentito già questa mattina di avere i risultati dei tamponi", così il club del presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto sottolineare lo sforzo organizzativo per consentire la regolare disputa della gara a Fuorigrotta con calcio d'inizio alle 12.30.