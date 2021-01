Juve Stabia - Vibonese, la probabile formazione dei gialloblù Rientrano tra i convocati Mastalli, Orlando e Rizzo. Ventitré a disposizione e due indisponibili

Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico della Juve Stabia, Pasquale Padalino, per la gara casalinga con la Vibonese in programma domani, con calcio d'inizio alle 12,30, valida per la ventunesima giornata del girone C di Serie C. Indisponibili gli infortunati Cernigoi e Lia. Il neo-acquisto Giuseppe Esposito ha scelto la maglia numero 28. Rientrano Mastalli, Orlando e Rizzo.

L'elenco dei 23 convocati.

Portieri: Lazzari, Russo, Tomei.

Difensori: Allievi, Codromaz, Elizalde, Esposito, Garattoni, Mulè, Oliva, Rizzo, Troest.

Centrocampisti: Berardocco, Bovo, Guarracino, Iannoni, Mastalli, Scaccabarozzi, Vallocchia.

Attaccanti: Borrelli, Fantacci, Orlando, Ripa.

La probabile formazione.

Juve Stabia (3-5-2): Tomei, Troest, Allievi, Mulè, Garattoni, Vallocchia, Berardocco, Scaccabarozzi, Fantacci, Borrelli, Ripa. A disp.: Lazzari, Russo, Codromaz, Oliva, Rizzo, Elizalde, Esposito, Bovo, Guarracino, Mastalli, Iannoni, Orlando. All.: Padalino.