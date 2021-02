Napoli, ADL: "Non metto alla porta Giuntoli" Su Twitter, post del presidente degli azzurri. Domani l'andata della semifinale di Coppa Italia

La frattura tra De Laurentiis e Gattuso è profonda e appare, ormai, insanabile. Il Napoli, salvo colpi di scena, si prepara a voltare pagina e prende corpo una suggestiva soluzione per il futuro degli azzurri: Benitez direttore tecnico e Italiano in panchina. In città, tra i tifosi, c'è chi si schiera dalla parte del presidente, chi dell'allenatore e chi, invece, invoca un'autentica rifondazione. Juric è l'altro nome caldo per il nuovo corso che si è materializzato, d'improvviso, all'orizzonte. Ma, intanto, attraverso Twitter, De Laurentiis ha smentito di voler mettere alla porta anche il direttore sportivo Giuntoli. “La cosa divertente è che qualcuno, sbagliando, forse desidera che io metta alla porta un po’ tutti quanti.” Domani, alle 20,45, l'andata della semifinale di Coppa Italia, al “Maradona”, contro l'Atalanta. La palla passa alla squadra, che attraverso uno dei suoi veterani, Koulibaly, si è dichiarata pronta a dare tutto per il mister, finito sulla graticola. Tira aria di titoli di cosa, ma i risultati potrebbero riservare un clamoroso, anche se allo stato attuale improbabile, colpo di scena.