Boxe: Prisco in ritiro con la Nazionale ad Assisi La partenopea non sarà l’unica campana, con lei anche Giovanna Marchese di Marcianise

Saranno sette le azzurre che prenderanno parte al raduno della Nazionale italiana di pugilato presso il Centro Federale di Assisi dal 5 all’11 febbraio. Tra loro c’è anche una campana, si tratta della partenopea Sharon Prisco (54 kg), che nel 2017 vinse la medaglia d’oro ai campionati italiani di categoria.

Per la ragazza di San Giuseppe Vesuviano una chiamata importante per un periodo che potrà aiutarla a crescere ancora. La sua presenza è il segno evidente come, oltre a dominare in campo maschile, la Campania è leader anche nella boxe femminile con campionesse del calibro come Irma Testa e Angela Carini che sono due delle migliori carte per volare a Tokyo. Oltre a Sharon Prisco, in collegiale ci saranno anche Roberta Bonatti, la ragazza di Marcianise Giovanna Marchese, Olena Savchuk, Bianca Voglino, Martina La Piana e Flavia Severin. Il collegiale sarà seguito dal tecnico Michele Cardarella.