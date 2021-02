Napoli, Koulibaly positivo al Covid-19 Il difensore è asintomatico al pari di Ghoulam. Ad annunciarlo il club partenopeo

Nemmeno il tempo di riabbracciare Fabián Ruiz e di tirare un sospiro di sollievo per il colpo al polpaccio sinistro, che non ha determinato conseguenze per capitan Insigne, che il Napoli perde due pedine a causa del Covid-19. Dopo la positività di Ghoulam, annunciata in mattinata dal Napoli, il club azzurro ha reso noto che anche Koulibaly è rimasto contagiato. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. Entrambi salteranno, ovviamente, la sfida in programma domani, alle 20,45, al "Maradona", contro il Genoa, valida per la ventunesima giornata di Serie A. L'obiettivo è centrare la quarta vittoria nelle ultime cinque partite e dare continuità al successo sul Parma, arrivato dopo la cocente sconfitta al "Bentegodi", contro l'Hellas Verona, che ha generato una profonda frattura tra Gattuso e De Laurentiis. Ci sarà tempo per i bilanci, ma, intanto, continua la corsa a ostacoli del tecnico per avere un organico pienamente a disposizione.