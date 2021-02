Napoli a Bergamo per regalarsi la rivincita con la Juventus Coppa Italia, alle 20,45 la semifinale di ritorno con l'Atalanta. Chi passa sfiderà i bianconeri

La possibilità di una rivincita con la Juventus, dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana, si è materializzata con la qualificazione dei bianconeri ai danni dell'Inter: 0-0 all'Allianz Stadium dopo la vittoria per 2-1 al “Meazza”. Tra la Vecchia Signora e la finale di Coppa Italia c'è, però, l'Atalanta. Non propriamente un dettaglio. A Bergamo, con calcio d'inizio alle 20,45, il Napoli ripartirà dallo 0-0 maturato una settimana fa, al “Maradona”. Il clima in casa azzurra, dopo la sconfitta in trasferta con il Genoa, continua a essere particolarmente teso, tendente al gelo tra De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso, ma che sarebbe poco sereno anche per i mal di pancia di alcuni calciatori nei confronti dell'allenatore. Il match di stasera e la sfida casalinga di sabato, alle 18, proprio contro la Juventus, sono esami da non fallire per evitare immediati ribaltoni in panchina. Sul fronte formazione, è emergenza in difesa. Fuori Koulibaly e Manolas, le scelte sono obbligate. Rrahmani e Maksimovic formeranno la coppia di difensori centrali. In attacco riecco Osimhen, titolare 94 giorni dopo l'ultima volta, prima di infortunio alla spalla destra e Covid. Ai suoi lati, agiranno Lozano e Insigne. Mertens resterà, invece, in Belgio, per recuperare dall'infortunio alla caviglia, per altri 7, 10 giorni. Continuerà la riabilitazione ad Anversa.