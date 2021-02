Napoli senza pace, dopo Lozano si ferma anche Petagna Gattuso con tre soli attaccanti a disposizione per la trasferta a Granada

Si può avere una propria idea sulla validità dell'operato di De Laurentiis, Gattuso e Giuntoli; sulle prestazioni della squadra, ma non è opinabile l'incredibile e penalizzante serie di vicissitudini che hanno impedito al Napoli di poter contare, per larghi tratti della stagione, su un organico non solo al massimo del suo potenziale, ma finanche minimo. Nella già affollatissima infermeria degli azzurri, hanno fatto il proprio ingresso, ultimi in ordine cronologico, anche Ospina e Lozano, che saranno costretti a uno stop prolungato, prossimo al mese, a causa dei problemi di natura muscolare rimediati prima e durante il match con la Juventus. Al portiere e all'esterno d'attacco messicano si è aggiunto Petagna, che oggi ha svolto lavoro personalizzato in palestra e terapie. Gli accertamenti, effettuati in mattinata, in seguito al fastidio accusato in occasione della ripresa degli allenamenti, hanno evidenziato una distrazione parcellare del retto femorale della coscia destra. Petagna salterà, ovviamente, l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, in trasferta (giovedì, ore 21) sul campo del Granada, e sarà costretto a restare ai box per almeno dieci giorni. Con Mertens ancora in Belgio, sono unicamente Insigne, Osihmen e Politano gli attaccanti a disposizione. Elmas e Fabián Ruiz potrebbero avanzare il proprio raggio d'azione per sopperire a quella che è un'autentica emergenza, per un Napoli senza pace.