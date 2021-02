Napoli, Koulibaly torna e sarà subito titolare Contro l'Atalanta il colosso senegalese guiderà la difesa. Altro snodo decisivo per Gattuso

Il Napoli è all'ennesimo bivio stagionale. L'Atalanta in campionato, il Granada nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Gli azzurri non possono sbagliare. Effimero il successo sulla Juventus, la panchina di Gattuso è tornata a scricchiolare e, per puntellarla, c'è bisogno di fronteggiare l'ennesima emergenza stagionale, raccogliendo come manna dal cielo le poche notizie positive che arrivano dall'infermeria. Koulibaly, da ieri negativo al Covid al pari di Ghoulam, dovrebbe partire titolare contro la Dea. Il difensore senegalese è reduce da due settimane di quarantena, ma da asintomatico. Si è potuto, dunque, allenare regolarmente a casa ed ha addirittura recuperato energie non dovendo scendere in campo ogni tre giorni, come i suoi compagni di squadra. Sulla via del rientro pure Demme, che ha pressoché smalito il problema al quadricipite della coscia sinistra. Stringerà i denti Politano, che vuole esserci nonostante una dolorosa contusione al costato. Intanto, Mertens, che si trova in Belgio per rimettersi definitivamente in sesto dall'infortunio alla caviglia sinistra, rimediato al “Meazza”, contro l'Inter, è atteso nel capoluogo campano tra lunedì e martedì. Farà di tutto per far parte dell'operazione remuntada contro gli spagnoli.