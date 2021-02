Juve Stabia, il cuore oltre l'ostacolo: 1-1 con il Teramo Nonostante le assenze, i gialloblù pareggiano con gli abruzzesi. Gol Borrelli e Ferreira Pinto.

Nella ventiseiesima giornata del girone C di Serie C, la Juve Stabia si dimostra più forte delle assenze con un prova di carattere e un buon pari al “Menti” contro il Teramo. Succede tutto in avvio di ripresa. Vantaggio di Borrelli, al secondo gol in gialloblù, pari di Costa Ferreira.

Il tabellino.

Juve Stabia - Teramo 1-1

Marcatori: st 6' Borrelli, 11' Costa Ferreira.

Juve Stabia (3-4-2-1): Russo; Esposito (23' st Mulè), Troest, Elizalde; Caldore (23' st Garattoni), Scaccabarozzi, Berardocco, Vallocchia, Fantacci (37' st Guarracino); Ripa (41' st Sucio), Borrelli. A disp.: Lazzari, Garattoni, Marotta, Mulè, Guarracino, Suciu, Oliva. All.: Padalino.

Teramo (4-3-3): Lewandowki; Vitturini, Diakite, Piacentini, Tentardini; Ilari, Santoro, Arrigoni; Costa (25' st Di Francesco), Bombagi, Pinzauti (42' st Kyeremateng). A disp.: Valentini, Trasciani, Soprano, Cappa, Di Francesco, Bellucci, Viero, Kyeremateng, Lombardi, Gerbi. All.: Paci.

Arbitro: Tremolada della sezione di Monza. Assistenti: Bonomo della sezione di Milano e Licari della sezione di Marsala. Quarto ufficiale: Natilla della sezione di Molfetta.

Note: Ammoniti: Arrigoni. Angoli: 2-8. Recupero pt 0', st 3'. Prima del fischio d'inizio osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Mauro Bellugi. Gara a porte chiuse.