Il Napoli crolla a Bergamo: 4-2. Paura per Osimhen L'Atalanta cala il poker e si aggiudica la sfida Champions. Sempre più in bilico Gattuso

Il Napoli è uscito sconfitto con il finale di 4-2 a Bergamo dove è accaduto tutto nel secondo tempo. L'Atalanta si è portata in vantaggio con Zapata. Di Zielinski il momentaneo gol del pari. Poi, le reti di Gosens e Muriel, prima di un autogol dello stesso Gosens, che ha illuso gli azzurri di poter rimontare. Romero ha, però, chiuso i conti calando il poker per gli orobici. Nel finale paura per Osimhen, accasciatosi a terra privo di sensi dopo un duello aereo e un impatto con il terreno di gioco, portato via in barella e tornato in sé durante il trasferimento in ospedale. Si allontana la zona Champions. Sempre più in bilico Gattuso.

Il tabellino.

Atalanta - Napoli 4-2

Marcatori: st 6' Zapata, 13' Zielinski, 19' Gosens, 26' Muriel, 30' Gosens (aut.), 33' Romero.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle (45' st Sutalo), De Roon, Freuler (32' st Pasalic), Gosens; Pessina (38' st Palomino); Muriel (38' st Miranchuk), D. Zapata (45' st Malinovskyi). A disp.: Rossi, Sportiello, Palomino, Lammers; Caldara, Kovalenko, Ruggeri, Ilicic. All.: Gasperini.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic (32' st Koulibaly), Mario Rui (32' st Ghoulam); Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski (39' st Lobotka); Politano, Osimhen, Elmas (17' st Insigne). A disp.: Contini, Idasiak, Zedadka, Costanzo, D'Agostino, Cioffi, Labriola. All.: Gattuso.

Arbitro: Di Bello della sezione di Brindisi.

Note: Espulso al 26' pt Gasperini per proteste. Ammoniti: Djimsiti, Gosens. Di Lorenzo. Recupero: pt 1', st 4'.