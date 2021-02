Crisi Napoli, il silenzio post-gara e il rientro di Mertens Resta il dubbio sul pieno recupero del belga. Osimhen torna dopo lo spavento di Bergamo

Ripresa immediata nel silenzio post-gara e con la rabbia di uno scivolone che complica i piani di qualificazione alla Champions League: il Napoli rimette il Granada nel mirino. Giovedì, al “Maradona”, obiettivo rimonta contro gli andalusi dopo il 2-0 dell'andata. Occorrerà la gara perfetta e l'annullamento tecnico e caratteriale di quanto visto nelle ultime due trasferte. Lavoro con la squadra divisa in due gruppi e la conferma delle defezioni. Elseid Hysaj, David Ospina e Diego Demme hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Solo terapie per Andrea Petagna e Hirving Lozano.

Riecco Dries Mertens, tornato dal Belgio. Nelle scorse ore, la punta ha svolto il test isocinetico e lavoro personalizzato in campo e palestra. Nei prossimi giorni, sarà rientro in gruppo, ma ancora non definito. Rientro a Napoli anche per Victor Osimhen dopo lo spavento degli istanti conclusivi del match di Bergamo. Trauma cranico, da esami negativi, per il nigeriano con una nuova valutazione della condizione fisica che avverrà nella giornata di domani. Sembra certo lo stop per i prossimi due match, Granada e Benevento.