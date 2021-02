Napoli, Mertens in gruppo: ha svolto l'intera seduta Giovedì la sfida con il Granada e l'obiettivo rimonta dopo il 2-0 dell'andata

Il silenzio terminerà alla vigilia di Napoli-Granada. Rino Gattuso presenterà in conferenza stampa, in compagnia di Alex Meret, la sfida contro gli andalusi, il ritorno dei sedicesimi di Europa League in cui gli azzurri saranno costretti alla rimonta. Giovedì, alle 18.55, si ripartirà dal 2-0 Granada.

Il report azzurro presenta novità importanti nella tabella di recupero dagli infortuni che offre spiragli al calabrese nella gestione della rosa. Lavoro personalizzato per David Ospina e il colombiano appare ancora lontano dalla miglior forma. Elseid Hysaj e Diego Demme hanno, invece, lavorato parzialmente in gruppo: riprova di una condizione che migliora. Personalizzato sul terreno di gioco per Andrea Petagna, terapie e lavoro tra campo e palestra per Kostas Manolas e Hirving Lozano, destinati ad altri turni di stop.

Gattuso ritrova Dries Mertens. Il belga è rientrato in avvio di settimana da Anversa e ha svolto l'intera seduta in gruppo: il miglior marcatore della storia azzurra può risultare come jolly improvviso per l'attacco partenopeo. Per Victor Osimhen saranno, invece, giorni di riposo dopo il trauma cranico rimediato nel finale di gara a Bergamo. Il nigeriano si è sottoposto ad altri esami clinici e ad accertamenti diagnostici. Ulteriore esito negativo, ma con il rientro per gli allenamenti che avverrà in modo graduale. La condizione sarà valutata di giorno in giorno, ma l'ex Lille salterà il match con il Granada e il derby con il Benevento.