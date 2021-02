Napoli fuori dall'Europa League, con la Juve il 17 marzo Vola via anche il cammino continentale, 2-1 Granada: non basta la vittoria agli azzurri

Al Napoli non basta la vittoria con il risultato di 2-1, costa carissimo il gol subito al 25' dopo il vantaggio iniziale. Gli azzurri salutano l'Europa League. Il Granada accede agli ottavi grazie al successo dell'andata (2-0) e alla rete realizzata da Montoro al "Maradona". Il Napoli parte forte con la firma di Zielinski al 3', ma il Granada risponde per il pari, che rende ancora più complicata la rimonta. Al Napoli occorre vincere entro i 90 minuti con tre gol di scarto. La pressione offerta nella ripresa garantisce solo il 2-1 con il gol di Fabian Ruiz al 59'. Nell'ultima mezz'ora, il Napoli ci prova, ma solo nel finale mette davvero in difficoltà Rui Silva con il colpo di testa di Ghoulam. Non basta il ritorno di Mertens, comunque protagonista nel tentativo di rimonta. Il Granada esce vincente non dal match del ritorno, ma dal doppio confronto. Nel post-gara, Rino Gattuso sottolinea i rimpianti per un tempo di gioco davvero minimo rispetto ai 90 minuti: "C'è tanto rammarico per questa eliminazione, ma anche orgoglio per aver lottato stasera. Purtroppo anche stasera abbiamo preso un gol assurdo ed evitabile. Però poi non ricordo nessun altro pericolo creato dal Granada. Noi invece abbiamo avuto varie occasioni per rimettere la qualificazione in gioco".

Intanto, spunta già una novità di calendario. Con l'uscita dall'Europa League, il recupero del match, Juventus-Napoli, ordinato dalla sentenza Coni, dopo il 3-0 a tavolino per i bianconeri stabilito in ambito FIGC, si giocherà mercoledì 17 marzo: c'è anche l'ipotesi dell'orario, le 18.45, ma l'ufficialità arriverà nelle prossime ore. Ora testa al Benevento per il Napoli.

Europa League

Sedicesimi di Finale - Ritorno

Napoli-Granada 2-1

Marcatori: 3' Zielinski (N), 25' pt Montoro (G), 14' st Fabian Ruiz (N)

Napoli (3-4-1-2): Meret; Rrahmani, Maksimovic (1' st Ghoulam), Koulibaly; Di Lorenzo, Fabian, Bakayoko, Elmas (15' st Mertens); Zielinski; Politano, Insigne. All. Gattuso. A disp. Cioffi, Contini, Costanzo, D'Agostino, Idasiak, Labriola, Lobotka, Rui, Zedadka.

Granada (4-2-3-1): Rui Silva; Foulquier, German Sanchez, Duarte, Neva (1' st Perez); Montoro (38' st Vallejo), Eteki; Machis, Gonalons (47' st Diaz), Kenedy; Molina (39' st Soldado). All. Martinez. A disp. Aranda, Escandell, Fabrega, Herrera, Puertas, Ruiz, Torrent.

Arbitro: Siebert (GER).

Assistenti: Seidel-Schaal.

IV: Schlager.

VAR: Dingert-Steinhaus.

Ammoniti: Politano, Maksimovic, Koulibaly (N); Kenedy, Montoro, Duarte, Herrera, Foulquier (G).

Recupero: 5' pt, 7' st.