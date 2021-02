Nuoto paralimpico: Boni torna a gareggiare ai tricolori A Lignano Sabbiadoro il campione del Caravaggio Sporting Village è uno degli atleti più attesi

Il momento tanto atteso è arrivato. Finalmente si torna a gareggiare. Vincenzo Boni può tirare un sospiro di sollievo e fare quello che più ama: provare a mettere la mano davanti agli avversari. La voglia di competizione del campione napoletano, che difende i colori del Caravaggio Sporting Village, è enorme. Nel week end potrà capire a che punto è la sua condizione ai Campionati Italiani Assoluti Invernali che andranno in scena a Lignano Sabbiadoro in una piscina che in passato gli ha già regalato grosse gioie.

Boni ha un grande obiettivo, quello dei giochi paralimpici di Tokyo dove sogna di bissare la medaglia vinta a Rio de Janeiro. Rispetto a quell’edizione però è tutto diverso. L’incertezza sulla possibilità di gareggiare durante l’anno non lascia tranquillo il campione partenopeo. Per lui è fondamentale prendere il ritmo gara e confrontarsi spesso con i suoi avversari. Così non è stato fino ad ora e difficilmente avrà tante occasioni di gareggiare prima delle Paralimpiadi in terra giapponese. Se tutto andrà bene potrebbero esserci il campionato continentale a Funchal in Portogallo, una gara di Coppa del Mondo sempre a Lignano Sabbiadoro e i tricolori estivi. Troppo poco per chi prepara un appuntamento così importante da ormai quattro anni. Boni, però, ha sempre dimostrato di essere bravo ad adattarsi alle situazioni e sicuramente con l’esperienza che ha maturato in passato si farà trovare pronto per giocarsi tutte le sue carte. Intanto però l’attenzione è puntata sui tricolori.