Verso Napoli-Benevento, dubbio modulo per gli azzurri Ritorno a 4 o conferma della linea a 3, il rebus alla vigilia del derby con il Benevento

La vittoria con il Granada, il 2-1 che non basta per accedere agli ottavi di Europa League: un altro obiettivo che vola via e l'unica prospettiva stagionale si lega a quanto immaginato in estate, da imperativo, ovvero il raggiungimento della qualificazione alla Champions League con uno dei quattro posti assegnati dalla classifica di campionato. Con una gara da recuperare (la sfida con la Juventus sarà in programma il 17 marzo), il Napoli è a -3 dalla zona Champions. Il derby con il Benevento determinerà il via alla corsa verso l'obiettivo minimo. Dal 14 al 21 marzo tre big match: Milan, Juventus e Roma per un tris che probabilmente varrà come sentenza nel discorso stagionale.

Intanto, Rino Gattuso ritrova David Ospina, Elseid Hysaj e Diego Demme. C'è il dubbio modulo per il tecnico con una linea difensiva proposta a 3 con il Granada. Manca solo Kostas Manolas nel reparto arretrato. Faouzi Ghoulam sembra addirittura lanciato verso una maglia da titolare. Dries Mertens non è ancora al top della condizione: il belga è stato protagonista nel tentativo di rimonta con il Granada negli ultimi trenta minuti, ma l'impiego resta limitato. L'attacco è un rebus con le indisponibilità di Victor Osimhen e Andrea Petagna. L'idea di Lorenzo Insigne punta, con Matteo Politano ad affiancare il capitano, rientra nei giochi pre-gara di un derby che sarà diretto da Roberto Abisso di Palermo.