Turris, tutti negativi. Oggi sfida con la Casertana Giro di tamponi dopo una positività al Covid. Aggregato al gruppo anche il difensore GiordanO

La Turris ha reso noto che, a seguito del riscontrato caso di positività di un proprio calciatore al Covid-19, comunicato nella giornata di ieri attraverso i canali social del club, anche il nuovo ed ulteriore ciclo rapido di tamponi cui è stato sottoposto il gruppo squadra, effettuato nel giorno di gara di Turris - Casertana (in programma questo pomeriggio alle 17,30, valida per la ventisettesima giornata del girone C di Serie C), ha dato, per tutti, esito negativo. Come noto, analogo esito era stato riscontrato nel pomeriggio di ieri quando, a scopo precauzionale e prima di consentire a calciatori e staff di scendere in campo per la seduta di rifinitura, un nuovo ciclo di test era stato predisposto dalla società attraverso il Turris Medical Center, allestito in collaborazione con il “Centro Medico Ascione” di Torre del Greco. Al contempo, ai 21 calciatori convocati dal tecnico Caneo per l'incontro odierno di campionato, si è aggregato anche il giovane difensore Bruno Giordano (classe 2003).