Napoli Basket, esame Ravenna per la capolista Confermare il vantaggio nell'attesa delle sfide da recuperare e del big match Scafati-Forlì

Domani, con palla a due alle 18, al PalaMangano, sarà big match tra la Givova Scafati e la Unieuro Forlì. Il club dell'Agro e tutto il basket campano ha ricordato Franco Di Sergio. Il dirigente di Agropoli è stato direttore sportivo della società gialloblu nel 2017/2018 e sono ore di lutto per tutto il movimento cestistico campano. Scafati punta alla rivincita contro Forlì dopo la sconfitta nel match d'andata. Alle 20.30 di domani, al PalaBarbuto, la Gevi Napoli ospiterà la Orasì Ravenna, capace di vincere a Scafati: riprova dell'ostacolo per la capolista. "Sappiamo, nella sfida contro la Orasì Ravenna, di dover attaccare difese diverse. - ha spiegato il coach degli azzurri, Stefano Sacripanti, nel presentare il match - Il controllo del ritmo e la gestione del tempo della gara sarà importante per incanalare la partita sui nostri binari. Loro hanno rivoluzionato la squadra con l’ innesto di un giocatore davvero bravo nel mettere in ritmo tutti. Veniamo da una partita in trasferta affrontata con il giusto atteggiamento e dobbiamo continuare a mantenere questa identità".