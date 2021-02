Basket: Napoli ko con Ravenna (67-70), ma resta prima Scafati batte Forlì e ora Napoli è prima con due punti di vantaggio su Givova e Unieuro

La Gevi Napoli esce sconfitto dal match del PalaBarbuto con la OraSì Ravenna, ma resta prima grazie alla vittoria di Scafati contro Forlì. Finale di 67-70 per la squadra ospite, che passa di nuovo in Campania dopo aver battuto Scafati. Come al PalaMangano, Daniele Cinciarini risulta prezioso con 21 punti. A Napoli non basta Jordan Parks, autore di 19 punti. Scafati batte Forlì e ora Napoli è prima con due punti di vantaggio su Givova e Unieuro.

Serie A2 - Girone Rosso

Ventunesima Giornata

GeVi Napoli - OraSi Ravenna 67-70

Parziali: 21-18, 19-16, 16-21, 11-15

Napoli: Parks 19 (3/7, 3/8), Marini 13 (1/7, 3/4), Mayo 11 (2/2, 1/8), Monaldi 8 (0/1, 2/9), Lombardi 7 (2/2, 1/3), Sandri 5 (1/2, 1/2), Zerini 2 (1/2, 0/1), Uglietti 2 (0/1, 0/0), Iannuzzi, Cannavina, Klacar, Aldi.

Ravenna: Cinciarini 21 (5/10, 2/3), Simioni 20 (5/8, 3/3), Oxilia 10 (4/6, 0/2), Denegri 10 (2/7, 2/6), Givens 7 (1/2, 1/2), Chiumenti 2 (1/4, 0/0), Rebec 0 (0/1, 0/3), Venuto, Guidi, Vavoli, Buscaroli, Maspero.