Boxe: Testa subito vincente al Boxam 2021 A Castellon in Spagna azzurre protagoniste. Venerdì semifinali : ci sarà anche Angela Carini

A Castellon in Spagna, dove sta andando in scena il Boxam 2021, esordio positivo per la campionessa campana Irma Testa nella categoria dei 57 kg. La ragazza di Torre Annunziata si è imposta contro l’Indiana Manisha con un netto 5-0 proponendo il suo pugilato fatto di grande classe. Per lei il secondo appuntamento di questo torneo arriverà nella giornata di venerdì quando in semifinale sfiderà la belga Persoon. Domani esordirà anche l’altra campana Angela Carini, che nella categoria dei 69 kg se la vedrà con la spagnola Calcarcel.

Di seguito il tabellone completo della manifestazione:

4° 51 Kg Sorrentino vs HMANGTE Kom IND 1-4

4° 51 Kg Savchuk vs Cruz PUR 5-0

4° 57 Kg Chaarabi vs Fernandèz SPA 4-1

4° 57 Kg Testa vs Manisha IND 5-0

5/3

Semifinali 69 Kg Carini vs VALCÁRCEL SPA

Semifinale 48 Kg Bonatti vs Navarro SPA

Semifinale 51 Kg Savchuk vs SOLUIANOVA RUS

Semifinale 57 Kg Testa vs PERSOON BEL

Semifinale 57 Kg Chaarabi vs Medina USA