Serie A2, il 18 aprile il via alla seconda fase del campionato Tre turni d'andata e tre di ritorno al termine dei gironi per il secondo livello nazionale

Lo start della seconda fase del campionato di Serie A2 slitta di una settimana. Il settore agonistico della Federazione Italiana Pallacanestro ha ufficializzato il differimento dall'11 al 18 aprile. Il numero delle gare da recuperare a causa dell'emergenza sanitaria da covid-19 determina il rinvio di 7 giorni con la FIP che ha accolto quanto richiesto il 25 febbraio scorso dalla Lega Nazionale Pallacanestro. Tre turni d'andata e tre di ritorno per la seconda fase dal 18 aprile al 16 maggio che definiranno gli obiettivi delle squadre partecipanti. Per la Campania, Napoli e Scafati puntano alla promozione in massima serie.

Serie A2 - Seconda Fase

Turni di Andata

- Domenica 18 aprile

- Domenica 25 aprile

- Mercoledì 28 aprile

Turni di Ritorno

- Domenica 2 maggio

- Domenica 9 maggio

- Domenica 16 maggio