Napoli, Lozano verso il recupero: jolly nei tre big match Milan, Juventus e Roma in 7 giorni: si deciderà la corsa Champions negli scontri diretti

Rino Gattuso ha deciso di concedere 48 ore di riposo. Solo domani sarà ritorno a Castel Volturno per il Napoli, reduce da un successo che tiene aperto il recupero sulla zona Champions, l'obiettivo minimo della scorsa estate e da non fallire dopo aver detto addio troppo presto alle altre prospettive, in particolar modo in Europa League. Il 3-1 ai rossoblu ha riportato Victor Osimhen agli standard immaginati a inizio stagione. Lo staff tecnico spera di recuperare tutte le pedine verso un finale di campionato che sarà condizionato dal tris decisivo che si aprirà domenica alle 20.45 con il Milan, che proseguirà mercoledì 17 con la trasferta a Torino per il recupero con la Juventus e che terminerà la domenica successiva con la Roma all'Olimpico: ecco il mini-ciclo con squadre da posto Champions.

Gattuso ha ritrovato Osimhen, ma ha perso Faouzi Ghoulam. Nella giornata di ieri, l'esterno algerino è stato operato al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e per la lesione meniscale associata. L'intervento è perfettamente riuscito. Ghoulam vivrà i prossimi giorni a Villa Stuart. Altro lungo stop per il calciatore, già operato due volte all'altro ginocchio.

Hirving Lozano, fermo dalla vittoria con la Juventus, scalpita e potrebbe essere il jolly del tris decisivo. In attacco, Dries Mertens vuole ritrovare il gol e sarà ballottaggio con Osimhen. Aumentano le scelte per Gattuso, che può puntare anche sulla tenacia di Eljif Elmas e Kostas Manolas. Il nord-macedone e il greco hanno evitato i due giorni di riposo dedicandosi al lavoro individuale a Castel Volturno.