America's Cup: Liuzzi e De Felice sognano con Luna Rossa I due velisti sono pedine importanti del team che sfiderà New Zeland

Un sogno stupendo da realizzare. Un’avventura eccezionale da portare al termine nel migliori dei modi. Pierluigi De Felice ed Emanuele Liuzzi sono due pedine fondamentali di Luna Rossa. Due figli del mare (Liuzzi arriva dal canottaggio) napoletano che sono cresciuti col sogno della Coppa America da realizzare.

Stanotte si fa sul serio, inizia la serie che assegnerà la coppa con le prime due regate (vince chi arriva prima a sette). Quando in Italia saranno le 4:00 la barca targata Prada-Pirelli sfiderà il consorzio di New Zeland, detentrice della vecchia brocca che nel golfo di Hauraki sembra quasi imbattibile. Auckland è stata gioie e dolori per il team italiano. Nel 2000 arrivò la Luis Vitton Cup in una serie eccezionale contro American One di Paul Cayard, ma nella vera Coppa America, Black Magic non lasciò nemmeno le briciole a Francesco De Angelis e al suo equipaggio.

Ventuno anni dopo ci risiamo. Sarà ancora Nuova Zelanda-Italia. Questa volta con le cosiddette “barche volanti” quegli AC75 che non piacciono agli amanti della vecchia vela ma sono spettacolari da ammirare. Liuzzi e De Felice arrivano da esperienze diverse che abbiamo più volte narrato, ma questa è sicuramente la più incredibile ed importante della loro carriera sportiva.

Napoli sogna con i suoi ragazzi. Una vittoria di Luna Rossa significherebbe avere la Coppa in Italia e sicuramente, visto che se ne era già parlato in passato, il grande carrozzone potrebbe giungere in Campania come accaduto nel 2013 per le fasi di preparazione.