Napoli, Lozano corre verso il rientro L'attaccante messicano ha svolto parte dell'odierna seduta di allenamento in gruppo

Adesso è il momento di scendere dall'altalena dei risultati. La continuità, dopo il successo casalingo sul Bologna, è l'unica strada da seguire per tagliare con le braccia al cielo lo striscione del traguardo della Champions League in una rincorsa in cui ogni ulteriore inciampo potrebbe rivelarsi fatale. Più facile a dirsi che a farsi perché all'orizzonte ci sono tre durissimi esami in trasferta, contro Milan, Juventus e Roma, nell'arco di soli otto giorni. Ma quando c'è una sola possibilità, non ci sono alternative. E così, il Napoli punta a dare fondo a tutte le energie, e a tutte le risorse a propria disposizione, per regalarsi una serie di imprese utili a non far bollare la stagione come fallimentare, sotto il profilo degli obiettivi conseguiti, nonostante le oggettive difficoltà e problemi di causa di forza maggiore con cui ha dovuto e deve fare i conti. La buona notizia di giornata è rappresentata da Lozano, che correre verso il rientro. A Castel Volturno il messicano ha svolto terapie, lavoro personalizzato in campo e una prima parte di allenamento in gruppo. Al “Meazza” dovrebbe riuscire ad accomodarsi in panchina mentre, in attesa del pieno recupero di Petagna, ormai prossimo a consumarsi al pari di quello del compagno di reparto, si prospetta una staffetta tra Osimhen e Mertens. Fatta eccezione per Ghoulam, che a Villa Stuart ha ricevuto la visita a sopresa dell'ex compagno di squadra Reina, l'infermeria azzurra si appresta a svuotarsi definitivamente. Manna dal cielo in vista dello sprint finale, da vivere tutto d'un fiato.