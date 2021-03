Napoli, Osimhen prenota una maglia da titolare Un girone dopo l'attaccante nigeriano è tornato in gol: contro il Milan può partire dall'inizio

Milan, Juventus e Roma. Tra trasferte in otto giorni, tre partite determinanti per saltare al volo sul treno Champions ed evitare di ritrovarsi fermi al palo, fuori dall'Europa che conta, a recriminare contro la sfortuna; a rimuginare su ciò che non ha funzionato in una stagione potenzialmente disastrosa sotto il profilo del conseguimento degli obiettivi stagionali. Per il Napoli è il momento della verità. Per gestire gli impegni ravvicinati bisognerà dosare le energie e le sorprese, in ottica turnover, potrebbero essere dietro l'angolo. Una di questa può essere rappresentata dall'utilizzo di Osimhen dal primo minuto, al posto di Mertens, in occasione della sfida al “Meazza”. L'attaccante nigeriano, che, tra vicissitudini e infortuni, è tornato ad assaporare il gusto del gol dopo un girone di digiuno, scalpita per una maglia da titolare. Il bomber principe della storia azzurra rischia per così dire, nel contempo, di essere schierato dall'inizio all'Allianz Stadium per il match contro i bianconeri, col dente avvelenato dopo l'eliminazione dagli ottavi di finale della massima competizione europea per club, maturata per mano del Porto (3-2 dopo i tempi supplementari, nonostante una prolungata superiorità numerica).