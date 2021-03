Napoli, Lozano jolly verso la sfida con il Milan I rossoneri affronteranno il Manchester United. Alle 18.55 in campo a Old Trafford

Hirving Lozano torna in gruppo: il segnale dal report azzurro che garantisce margine al messicano, pronto al ritorno in campo. El Chucky mette il Milan nel mirino. Domenica, alle 20.45, al "Meazza", sarà la prima di tre sfide decisive per la corsa al posto Champions e Lozano può presentarsi a San Siro come jolly nelle soluzioni di Rino Gattuso, che ha già ritrovato Dries Mertens e Victor Osimhen (per Andrea Petagna solo terapie e lavoro personalizzato in palestra). La prossima avversaria rientrerà da Manchester, dove alle 18.55, scenderà in campo per l'andata degli ottavi di Europa League: Milan in emergenza contro lo United e difficilmente Stefano Pioli ritroverà pedine extra nel percorso verso il match di campionato contro il Napoli. Gli azzurri studiano la miglior soluzione difensiva dopo i recuperi per il reparto avanzato. Elseid Hysaj appare pronto a ricorprire la fascia sinistra, anche se non va escluso il modulo con tre difensori, già visto nel recente passato.