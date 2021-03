Pallanuoto, Carlo Silipo nuovo CT del Setterosa Il tecnico napoletano avrà il compito di riportare ai vertici la squadra femminile

Ancora un CT napoletano per il Setterosa. Dopo l’incredibile delusione dell’eliminazione nel torneo preolimpico di Trieste per mano dell’Ungheria, è arrivato l’atteso cambio in panchina. L’esonero di Paolo Zizza è stato seguito dall’annuncio di del presidente Paolo Barelli che dopo aver consultato i consiglieri federali di riferimento, ha nominato Carlo Silipo alla guida del Setterosa. Il quarantanovenne ex campione napoletano, è salito sul tetto del mondo col Settebello. Silipo faceva già parte dei quadri federali da tanti anni e ha allenato anche le selezioni giovanili. Con il tecnico partenopeo inizia un nuovo progetto per riportare la squadra femminile, che a Rio de Janeiro aveva vinto la medaglia d’argento, tra le grandi protagoniste della pallanuoto mondiale in vista delle Olimpiadi del 2024 a Parigi che sarà il vero obiettivo di questa gestione.