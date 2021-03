Scherma, Curatoli guida gli azzurri nella tappa di Budapest Sabato in palio il primo titolo della stagione, il napoletano guida la truppa italiana

Saranno otto gli azzurri presenti nel tabellone principale della prima tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile in corso di svolgimento a Budapest in Ungheria. Dopo le fasi di qualificazione andate in scena nella giornata di giovedì, oggi turno di riposo per lasciare spazio alle donne. A guidare la truppa italiana sarà il napoletano Luca Curatoli che essendo il numero 4 del ranking mondiale era già qualificato al tabellone principale. Il portacolori delle Fiamme Oro affronterà nella giornata di sabato il francese Dubarry, avversario ampiamente alla sua portata. Questi invece gli accoppiamenti degli altri azzurri: Cavaliere-Elsissy; Foschini-Apityh; derby italiano tra Neri e Bonsanto; Samele-Kim Kyehwan; Repetti Yan; Berrè-Hoshino. Domenica invece è in programma la prova a squadre dove l’Italia punta al podio con Curatoli che indosserà come al solito i panni del leader.

COPPA DEL MONDO - SCIABOLA MASCHILE - Budapest, 11-13 marzo 2021

Tabellone dei 64 | sabato 13 marzo ore 13.00

Cavaliere (ITA) - Elsissy (Egy)

Foschini (ITA) - Apityh (Fra)

Neri (ITA) - Bonsanto (ITA)

Curatoli (ITA) - Dubarry (Fra)

Samele (ITA) - Kim Kyehwan (Kor)

Repetti (ITA) - Yan (Chn)

Berrè (ITA) - Hoshino (Jpn)



Tabellone dei 64 - qualificazione

Foschini (ITA) b. Nagy (Hun) 15-9

Neri (ITA) b. Statsenko (Ukr) 15-13

Huebers (Ger) b. D'Armiento (ITA) 15-8

Cavaliere (ITA) b. Kakauridze (Geo) 15-7

Berrè (ITA) b. Moataz (Egy) 15-11



Tabellone dei 128 - qualificazione

Foschini (ITA) b. Moataz (Egy) 15-9

Neri (ITA) b. Pekelman (Bra) 15-4

D'Armiento (ITA) b. Bazadze B. (Geo) 15-8

Cavaliere (ITA) b. Bialecki (Pol) 15-8

Bibi (Fra) b. Nuccio (ITA) 15-8



Fase a gironi

Matteo Neri: 5 vittorie, 1 sconfitta

Enrico Berrè: 5 vittorie, 1 sconfitta

Francesco D'Armiento: 3 vittorie, 3 sconfitte

Gabriele Foschini: 3 vittorie, 3 sconfitte

Riccardo Nuccio: 5 vittorie, 1 sconfitta

Dario Cavaliere: 4 vittorie, 2 sconfitte

Francesco Bonsanto: 6 vittorie, nessuna sconfitta

Giovanni Repetti:5 vittorie, nessuna sconfitta



Classifica (206): 87. D'Armiento (ITA), 97. Nuccio (ITA).