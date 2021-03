Napoli, Gattuso può sorridere: recuperato Lozano Il messicano ci sarà domenica sera contro il Milan. Petagna: ecco i tempi di recupero

Il Napoli riabbraccia Lozano. Al centro di allenamento di Castel Volturno, l'attaccante ha aumentato il ritmo di lavoro e svolto l’intera seduta di allenamento in gruppo. Fermo al palo dallo scorso 13 febbraio, a causa di una distrazione di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra, Lozano tornerà a disposizione di Gattuso per la trasferta di domenica, al “Meazza”, contro il Milan, il cui calcio d'inizio è fissato alle 20,45. Si accomoderà in panchina e dovrebbe subentrare a gara in corso per riprendere confidenza con il ritmo partita all'alba del tour de force con tre partite in trasferta in otto giorni, che sarà determinante in chiave qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Protagonista di una stagione ad altissimi livelli, con cui ha spazzato via la scorsa annata agonistica, all'insegna delle difficoltà per l'impatto con il campionato italiano, Lozano può essere l'arma in più per il trittico di gare ravvicinate che, con ogni probabilità, andrà a definire il destino europeo degli azzurri. Ci sarà, invece, ancora da pazientare per rivedere in campo Petagna. Salvo accelerazioni, l'ariete sarà nuovamente arruolabile dopo la sosta di fine mese e pienamente a disposizione ad aprile. Chi, invece, dovrà armarsi ancora una volta di grande pazienza è lo sfortunatissimo Ghoulam, che ha lasciato Villa Stuart in seguito all'intervento chirurgico che si reso necessario per effetto della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Via al percorso riabilitativo. Per lui, ovviamente, stagione finita.