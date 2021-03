Juve-Napoli, cambia la data del recupero: si gioca il 7 aprile Calcio d'inizio alle 18.45. Altra modifica per il match che era in programma mercoledì

La sfida dell'Allianz Stadium tra la Juventus e il Napoli, non giocata lo scorso 4 ottobre, oggetto d'analisi del giudizio sportivo (3-0 a tavolino in ambito FIGC, cancellato dalla sentenza del Collegio di Garanzia del Coni) e rinviata a data da destinarsi, poi assegnata per mercoledì 17 alle 18.45 dopo l'eliminazione del Napoli dall'Europa League, subisce un ulteriore modifica. La Lega Serie A ha accolto la richiesta dei due club e la gara è stata riprogrammata: si giocherà mercoledì 7 aprile con calcio d'inizio alle 18.45.

ll comunicato della Lega Serie A - "Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A, su richiesta della Società Juventus FC e SSC Napoli, dispone il rinvio a mercoledì 7 aprile 2021, con inizio alle ore 18.45, del recupero della gara della 3ª giornata di andata del campionato di Serie A TIM Juventus - Napoli, originariamente programmata per domenica 4 ottobre 2020 e successivamente rinviata a mercoledì 17 marzo 2021".