Scherma, a Budapest Curatoli resta ai piedi del podio Buona prova del campione napoletano nella prima gara internazionale dopo il lungo stop

Il ritorno in pedana di Luca Curatoli dopo un anno di stop è stato molto positivo. Il campione napoletano è stato impegnato a Budapest in Ungheria nella prima prova di Coppa del Mondo di sciabola. Un gara che lo ha visto protagonista di un ottimo quinto posto dopo aver tirato abbastanza bene nel corso dei suoi assalti. La sua avventura è iniziata direttamente nel tabellone principale contro il francese Duberry, battuto per 15 a 13. Nel turno successivo il portacolori delle Fiamme Oro ha dominato l’iraniano Zahedi che ha raccolto solo 7 stoccate prima di salutare la competizione.

Negli ottavi di finale è andato in scena il derby tricolore contro Neri, assalto emozionante e bello deciso solo all’ultima stoccata dove Curatoli ha fatto pesare la sua abitudine a situazioni del genere su un palcoscenico importante come quello della coppa del mondo. L’azzurro ha speso tante energie e si è trovato nei quarti di finale ad affrontare il tedesco Matyas Szabo che si è imposto per 15 a 13. Un risultato positivo per Curatoli che si conferma comunque tra i grandi della specialità anche se è rimasto ai piedi di un podio occupato proprio da Szabo e dal georgiano Bazadze sul gradino più basso, mentre il padrone di casa Aron Szilagy si è dovuto accontentare della seconda piazza dietro al fortissimo koreano OH Sanguk.