Verso Napoli-Scafati, Mayo: "Sarà un derby speciale" Sacripanti: "È più difficile sentirla come derby senza pubblico"

Alle 18 sarà palla a due tra la Gevi Napoli e la Givova Scafati. Grande attesa per un derby che vale il primato condiviso con Forlì nel girone rosso di Serie A2. "Sarà certamente una bella partita contro una formazione che gioca un’ ottima pallacanestro. - ha spiegato il coach della Gevi, Stefano Sacripanti - È più difficile sentirla come derby senza pubblico, come invece accaduto nella scorsa stagione al PalaBarbuto con lo spettacolo della presenza di tanti tifosi, ma acquista comunque una grande importanza sia per la classifica attuale, che per la seconda fase del campionato. Tatticamente i loro ed i nostri punti di forza sono ormai chiari, e credo che nessuna delle due squadre si snaturerà. Vedremo alla fine chi sarà più bravo".

"Il derby è sempre una partita speciale, e per me questa sfida lo è ancora di più. Ho ancora impressa nella mia mente la splendida vittoria ottenuta contro Scafati nella gara di andata, e spero tanto che anche domenica prossima riusciremo a ripetere la stessa prestazione. - ha aggiunto il playmaker degli azzurri, Josh Mayo - Ma non sarà facile. Scafati ha dimostrato di essere una formazione forte e tecnicamente molto valida, ma noi abbiamo una voglia incredibile di riuscire a portare a casa una vittoria importante. Dopo i tanti infortuni subiti, finalmente sto ritrovando la migliore condizione, e sono pronto a dare una mano decisiva ai miei compagni per vincere questo atteso e sentito derby".