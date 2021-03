Tennis, a Dubai il napoletano Giustino fermato da Kukuskin Netta sconfitta per il campano nel secondo turno del torneo di qualificazione

Si è fermata al secondo turno del torneo di qualificazione l’avventura di Lorenzo Giustino al 500 di Dubai. Il napoletano aveva esordito nella giornata di sabato contro l’altro azzurro Andrea Vavassori imponendosi con un doppio 6-3. Vittoria limpida che ha dato sicuramente morale all’atleta campano che nel secondo turno ha trovato un osso durissimo come Michail Kukuskin, tennista kazako e testa di serie numero 4 del torneo di qualificazione. Giustino è stato spazzato via con un doppio 6-2 che non lascia spazio a recriminazioni. Il napoletano ha servito molto male mettendo in campo solo il 46% di prime di servizio, dato che lo ha portato a concedere dieci palle break che il kazako ha sfruttato per far sua la partita.