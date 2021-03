Scontro Roma - Lega Serie A sul rinvio di Juventus-Napoli Dal 17 marzo al 7 aprile. Alle 20.45 MIlan-Napoli: è sfida Champions

Tutto pronto per il big match di San Siro. Esame Milan per il Napoli, la sfida da grande ex per Rino Gattuso, la riprova del vero cambio di passo che non può mancare nel contesto azzurro per trovare la scia utile nella corsa Champions. Dries Mertens e Victor Osimhen da staffetta: ecco la soluzione nel ballottaggio in attacco verso la gara del “Meazza” contro i rossoneri, reduci dalla bella prestazione di Manchester, dall'1-1 strappato con merito nel finale della gara d'andata degli ottavi di Europa League, la competizione che ha consegnato rimpianti veri nel percorso stagionale del Napoli.

Il ritorno nella massima competizione continentale passerà per i big match. I partenopei erano pronti a tre super-sfide in sette giorni, ma la gara dell'Allianz Stadium - il recupero con la Juventus - in programma mercoledì alle 18.45 è stata rinviata al 7 aprile. La Lega Serie A ha accolto la richiesta dei bianconeri e degli azzurri, ma la decisione non ha convinto la Roma, molto dura con una lettera, inviata alla Lega. Il club giallorosso contesta le modalità e le tempistiche di rinvio. Da via Rosellini, l'immediata risposta di un iter che segue le regole. Si inserisce l'ulteriore polemica in una vicenda, quella relativa a Juve-Napoli, iniziata nelle prime ore del mese di ottobre e proseguita con i giudizi sportivi in ambito FIGC e CONI.