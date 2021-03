Napoli, colpo al Meazza: Politano per l'1-0, Milan ko Successo prezioso nella corsa ad un posto Champions per gli azzurri

Il Napoli passa a San Siro, batte il Milan con il risultato di 1-0 e si rilancia pienamente nella corsa per un posto Champions. Il gol di Matteo Politano vale i tre punti per gli azzurri che soffrono nel finale dopo un buon primo tempo, rischiano su un contatto tra Tiemoue Bakayoko e Theo Hernandez (richiamo al Var, ma per l'arbitro Pasqua non ci sono gli estremi per il calcio di rigore), ma strappano un successo prezioso nell'obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League.

Serie A - Ventisettesima Giornata

Milan-Napoli 0-1

Marcatori: 49' Politano (N)

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Gabbia, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Kessie (68' Meite); Castillejo (59' Saelemaekers), Calhanoglu (59' Diaz), Krunic (59' Rebic); Leao (78' Hauge). All. Pioli. A disp. A. Donnarumma, Tatarusanu, Kalulu, Kjaer, Meite, Hauge.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Demme ( Bakayoko); Politano (80' Rui), Zielinski (75' Elmas), Insigne; Mertens (58' Osimhen). All. Gattuso. A disp. Contini, Meret, Cioffi, Costanzo, Lobotka, Zedadka.

Arbitro: Pasqua.

Espulso: Rebic (M)

Ammoniti: Hernandez (M), Maksimovic (N), Di Lorenzo (N).

Recupero: 1' pt, 5' st.