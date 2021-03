Basket, il derby è di Napoli: Scafati ko 78-68 Gli azzurri tornano in vetta agganciando Forlì, ma due gare in più rispetto ai romagnoli

Il derby campano della ventitreesima giornata del girone rosso di Serie A2 è della Gevi Napoli. Gli azzurri di coach Stefano Sacripanti battono la Givova Scafati con il risultato finale di 78-68. Risulta decisivo il secondo parziale da 31-18 che ribalta il +11 ospite al 10' e lancia Napoli verso un terzo quarto da allungo per il controllo finale. A Scafati non basta il top-scorer, Charles Thomas, autore di 22 punti. Napoli vince con Pierpaolo Marini e Jordan Parks protagonisti e torna in vetta agganciando Forlì, che ha giocato due gare in meno rispetto ai partenopei.

Serie A2 - Girone Rosso

Ventitreesima Giornata

GeVi Napoli - Givova Scafati 78-68

Parziali: 13-24, 31-18, 19-8, 15-18

Napoli: Marini 18 (6/8, 1/4), Parks 17 (5/12, 2/6), Lombardi 10 (2/3, 1/4), Iannuzzi 9 (3/9, 0/0), Mayo 8 (2/4, 0/0), Sandri 8 (0/1, 2/5), Zerini 4 (2/2, 0/0), Monaldi 4 (1/1, 0/4), Uglietti (0/0, 0/1), Klacar, Cannavina, Aldi.

Scafati: Thomas 22 (1/12, 1/4), Rossato 11 (4/7, 0/0), Palumbo 10 (1/2, 2/3), Cucci 9 (2/3, 1/3), Sergio 7 (2/3, 1/6), Jackson 5 (1/2, 1/6), Benvenuti 2 (1/2, 0/0), Musso 2 (1/1, 0/1), Dincic, Marino.